Об этом сообщает российской агентство “ТАСС”.
“Он де-юре является помощником президента Российской Федерации””, – сказал Песков.
При этом спикер также отрицал желание президента России отпустить Суркова.
“Нет, я в данном случае вам этого не говорил. Я вам только констатирую де-юре ситуацию”, – заявил он.
В то же время Песков не захотел конкретизировать, кто в администрации российского президента будет заниматься работой по “украинскому направлению”.
“По-прежнему нюансировка продолжается. Как только это будет определено, мы вас проинформируем”, – пояснил он.
- Ранее сообщалось, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, занимавший должность с 2013 года, принял решение уйти в отставку и в ближайшее время заниматься медитацией.