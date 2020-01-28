Об этом сообщает российской агентство “ТАСС”.

“Он де-юре является помощником президента Российской Федерации””, – сказал Песков.

При этом спикер также отрицал желание президента России отпустить Суркова.

“Нет, я в данном случае вам этого не говорил. Я вам только констатирую де-юре ситуацию”, – заявил он.

В то же время Песков не захотел конкретизировать, кто в администрации российского президента будет заниматься работой по “украинскому направлению”.

“По-прежнему нюансировка продолжается. Как только это будет определено, мы вас проинформируем”, – пояснил он.