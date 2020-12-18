Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в процедуру назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4413 проголосовали 260 народных депутатов: 212 – от “Слуги народа”, 9 – от ВО “Батькивщина”, 6 – от группы “Партия “За майбутне”, 10 – от группы “Довира”, 17 – от “Голоса”, 6 внефракционных.

Голосованию предшествовала активная дискуссия в чате “слуг народа”, которую удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Так, один из нардепов призвал коллег поддержать законопроект, поскольку он “устраняет коллизию”, из-за которой в набсовете “Суспильного” “сидят практически два срока некоторые люди из старого созыва ВР – от “Воли народа” и БПП (сейчас “Европейская Солидарность”, – ред.)”.

“Громче всего против будет кричать “Солидарность” – они хотят двух представителей (от старого созыва БПП) и в январе подать от действующей “Солидарности”. Напоминаю, что в мае следующего года новый состав наблюдательного совета (формирование январь – февраль) должен избрать новый менеджмент “Суспильного”, – говорилось в сообщении.

Другие “слуги” эту позицию поддержали. В частности, один из нардепов написал:

“Коллеги, важно поддержать этот закон! “Суспильное” нас мочит во всех областях! Прошу консолидироваться!”

Также выражалось мнение, что “не могут не существующие в Парламенте фракции иметь своего представителя в НОТУ”.

О чем законопроект

С инициативой ускорить рассмотрение законопроекта выступила один из его авторов, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук. Она заявила, что если не принять документ, “может быть заблокирована работа набсовета “Суспильного” и избрание новых членов”.

Законопроектом вносятся изменения в закон Украины “Об Общественном телевидении и радиовещании Украины” (в части делегирования фракциями и группами Рады членов наблюдательного совета НОТУ).

Как объяснила на своей Facebook-странице Кравчук, действующее законодательство до конца не определяет, “как новоизбранный Парламент может делегировать представителей в наблюдательный совет НОТУ в случае, если срок полномочий членов предыдущего созыва не закончился”.

Предлагаются следующие изменения:

• срок полномочий членов наблюдательного совета увеличить с 4-х до 5 лет (ожидается, что это “даст возможность правопреемства в деятельности органа”);

• в течение созыва фракции будут делегировать представителя только 1 раз, а если те уйдут досрочно – то заменят их до конца пятилетнего срока;

• расформированные депутатские фракции и группы не смогут выдвинуть представителей в совет в случае прекращения полномочий делегированного ими члена;

• с момента вступления в силу закона, будет сформирован новый состав набсовета от фракций и групп ВРУ.

Согласно законопроекту, делегирование члена набсовета НОТУ не осуществляется в следующих случаях:

• в случае если депутатская фракция или группа, избравшая члена совета, досрочно прекратил полномочия, расформирована;

• от депутатских фракций и групп, которые были сформированы в течение текущего созыва Верховной Рады после делегирования членов депутатскими фракциями и группами;

• при условии, что до даты проведения выборов нового состава Верховной Рады осталось 180 или меньше календарных дней.

Судя по указанным нормам, законопроект непосредственно касается “Европейской Солидарности”. Партия сменила название в мае 2019 года (до этого называлась “Блок Петра Порошенко “Солидарность”). Таким образом, в Верховной Раде предыдущего созыва была фракции БПП, а не “ЕС”.

На это намекнул и нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев, выступая с трибуны ВР. Он заявил, что сейчас в набсовете НОТУ есть человек, представляющий “фракцию, которая в этом Парламенте не существует, хотя есть ее правопреемница”.

Законопроект резко раскритиковал нардеп от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий.

“Законопроект фактически предлагает уволить членов наблюдательного совета Общественного вещания при отсутствии каких-либо правовых оснований – вопреки Конституции и закону об Общественном телевидении… Закон не урегулировал, как именно и по какой процедуре должны назначаться члены набсовета вместо тех, кто выбыл, если субъект назначения – фракция предыдущего созыва. Для этого нужно прописать процедуру. Но, вместо этого, законопроектом предлагается досрочно, незаконным образом, без каких-либо оснований уволить членов наблюдательного совета “Суспильного”, назначенных от парламентских фракций… Увольнение людей лишь для того, чтобы поставить туда своих, – это не функция и не полномочия Верховной Рады”, – подчеркнул Княжицкий.