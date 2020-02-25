В Полтавской области четырех человек, подозреваемых в причастности к столкновениям в Новых Санжарах, из-за размещения эвакуированных из Китая украинцев, отправили под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Так, на сегодня подозрения в причастности к массовым беспорядкам (статья 294 УК Украины) получили пять человек. Четырех из них суд взял под стражу сроком на 60 суток.

Еще одному изберут меру пресечения после установления места пребывания.

Кроме того, одного мужчину задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского. Ему суд определил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства в ночное время суток.

Сейчас полиция изучает роль каждого из участников в массовых беспорядках и других действиях, подпадающих под действие Уголовного или Административного закона.

“В настоящее время расследование продолжается по таким направлениям как: блокирование транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины), групповое нарушение общественного порядка (ст. 293 УК Украины), массовые беспорядки (ст. 294 УК Украины), нарушение равноправия граждан в зависимости от национальной принадлежности, соединенные с насилием или угрозами (ч. 2 ст. 161 УК Украины), покушение на умышленное причинение полицейскому телесных повреждений в связи с выполнением служебных обязанностей (ст. 15 ч. 2 ст. 345 УК Украины) и призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку (ст. 295 УК)”, – уточнил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.