Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник открывал огонь из “отведенных” по Минским договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооруженных боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано четыре обстрела: вблизи Новотошковского, неподалеку Хутора Вольного, у Новоалександровки и вблизи Орехового.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” зафиксировано 11 обстрелов. Боевики атаковали украинские позиции вблизи Павлополя, в районе Песков, по окраинам Марьинки, в районе Красногоровки, у Новомихайловка и у Николаевки.
“В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.
По предварительным данным разведки 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.
- За прошедшие сутки боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский боец, еще трое получили ранения.
- Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 31 марта.