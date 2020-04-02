За прошедшие сутки, 1 апреля, боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник открывал огонь из “отведенных” по Минским договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооруженных боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано четыре обстрела: вблизи Новотошковского, неподалеку Хутора Вольного, у Новоалександровки и вблизи Орехового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” зафиксировано 11 обстрелов. Боевики атаковали украинские позиции вблизи Павлополя, в районе Песков, по окраинам Марьинки, в районе Красногоровки, у Новомихайловка и у Николаевки.

“В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным разведки 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

За прошедшие сутки боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский боец, еще трое получили ранения.