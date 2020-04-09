Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” зафиксировано четыре обстрелы: возле села Павлополь, в районе Гнутово, по защитникам Марьинки и Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики также прибегли к четырем обстрелам.
Утром враг с направления Калиново выпустил по нашим опорным пунктам возле Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону вблизи Орехового, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм. Также обстрелы зафиксированы неподалеку Зайцево.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
- Российско-оккупационные войска сегодня обстреляли поселок Верхнеторецкое (Донецкая область), который находится недалеко от линии разграничения. В результате была ранена местная жительница.