За прошедшие сутки, 8 апреля, боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” зафиксировано четыре обстрелы: возле села Павлополь, в районе Гнутово, по защитникам Марьинки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики также прибегли к четырем обстрелам.

Утром враг с направления Калиново выпустил по нашим опорным пунктам возле Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону вблизи Орехового, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм. Также обстрелы зафиксированы неподалеку Зайцево.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.