За прошедшие сутки боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский боец, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксированы возле Красногоровки (выпущено 20 мин), возле Песок (10 мин), три обстрела вблизи Авдеевки (32 мины), а также возле Широкиного, Гнутового, Каменки, Опытного, Старогнатовки.

Также противник открывал огонь в районе Новотошковского, Луганского, Зайцевого.

“Наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима “тишины”. К большому сожалению, следствием преступных действий оккупантов стали потери в рядах наших защитников. Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 31 марта ликвидировано трех российских оккупантов, еще один был ранен. Наши военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.