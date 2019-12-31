Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений со снайперских винтовок.
Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
“Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в пресс-центре.
С начала этого периода, 31 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
- 26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.