Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
“Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было”, – сообщили в пресс-центре.
С начала этого периода, 4 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского.
Потерь с нашей стороны нет.
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