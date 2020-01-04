За прошедшие сутки, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

“Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 4 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского.

Потерь с нашей стороны нет.