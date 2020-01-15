За прошедшие сутки, 14 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

неподалеку Новотроицкого и Марьинки – из стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Невельское – из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

рядом с Луганским – из станковых противотанковых гранатометов;

трижды в районе населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем 122 калибра – 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм – 28 мин, с 82-мм миномета – 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;

вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 15 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.