Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- неподалеку Новотроицкого и Марьинки – из стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Невельское – из крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- рядом с Луганским – из станковых противотанковых гранатометов;
- трижды в районе населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем 122 калибра – 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм – 28 мин, с 82-мм миномета – 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;
- вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения”, – сообщили в пресс-центре.
С начала этого периода, 15 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
- За прошедшие сутки, 13 января, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов и гранатометов различных систем.