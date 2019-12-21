За прошедшие сутки, 20 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов;

рядом с населенным пунктом Шумы – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Крымского – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:

дважды рядом с населенным пунктом Невельске – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

у Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Каменки – из гранатометов различных систем;

вблизи шахты Дутовка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Васильевка – из стрелкового оружия.

“Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 21 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.