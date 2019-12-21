Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Четыре обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:
- вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов;
- рядом с населенным пунктом Шумы – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Крымского – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:
- дважды рядом с населенным пунктом Невельске – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- у Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Каменки – из гранатометов различных систем;
- вблизи шахты Дутовка – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с населенным пунктом Васильевка – из стрелкового оружия.
“Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия”, – сообщили в пресс-центре.
С начала этого периода, 21 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
- Напомним, что за прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.