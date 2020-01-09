За прошедшие сутки, 8 января, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Четыре обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

неподалеку с Новоалександровкой – из стрелкового оружия;

у Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

“Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 9 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.