Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
8 обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- неподалеку Талаковки – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;
- дважды рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета – 1 выстрел, из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- рядом с Авдеевкой – из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
3 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Орехово – из гранатометов различных систем.
“Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки. За текущие сутки потерь нет”, – сообщили в штабе ООС.
- Ранее в штабе ООС сообщили, что боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” преднамеренно ведут огонь по украинским военнослужащим из жилого сектора.