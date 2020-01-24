За прошедшие сутки, 23 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

8 обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

неподалеку Талаковки – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;

дважды рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета – 1 выстрел, из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

3 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Орехово – из гранатометов различных систем.

“Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки. За текущие сутки потерь нет”, – сообщили в штабе ООС.