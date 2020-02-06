За прошедшие сутки, 5 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранили украинского военного.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил девять обстрелов по украинским позициям, а именно:

трижды в районе населенного пункта Пески, дважды рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды рядом с Авдеевкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

рядом с Орехово – из 120 мм миномета противник выпустил 4 мины;

два раза неподалеку с населенным пунктом Счастье – из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

“Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение”, – сказано в сообщении ООС.

С начала этих суток, 6 февраля, российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.

За текущие сутки потерь нет.