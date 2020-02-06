Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил девять обстрелов по украинским позициям, а именно:
- трижды в районе населенного пункта Пески, дважды рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды рядом с Авдеевкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- рядом с Орехово – из 120 мм миномета противник выпустил 4 мины;
- два раза неподалеку с населенным пунктом Счастье – из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
“Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое ранение”, – сказано в сообщении ООС.
С начала этих суток, 6 февраля, российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.
За текущие сутки потерь нет.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела оккупантами позиций украинских защитников погибла боевой медик Клавдия Сытник.