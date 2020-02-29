Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также украинские позиции обстреливали снайперы.
Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно дважды рядом с Водяным, у Пищевика, неподалеку Лебединского, рядом с Новотроицким.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил три обстрела украинских позиций, а именно неподалеку Новотошковского, дважды в районе Орехово.
“Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – сообщили в пресс-центре.
С началом этого периода, 29 февраля, российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций, а именно рядом с Невельским и неподалеку Травневого и Красногоровки.
- 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
- В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские позиции после атаки оккупантов на Донбассе находятся под контролем войск Украины.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за атаки оккупантов на Донбассе.