За прошедшие сутки, 28 февраля, пророссийские боевики восемь раз открывали огонь. В результате обстрелов ранили украинского военного.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также украинские позиции обстреливали снайперы.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно дважды рядом с Водяным, у Пищевика, неподалеку Лебединского, рядом с Новотроицким.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил три обстрела украинских позиций, а именно неподалеку Новотошковского, дважды в районе Орехово.

“Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – сообщили в пресс-центре.

С началом этого периода, 29 февраля, российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций, а именно рядом с Невельским и неподалеку Травневого и Красногоровки.