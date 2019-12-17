За прошедшие сутки, 16 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела:

вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с Шахтой Бутовка – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Павлополь – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Широкиного – из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

“Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 17 декабря, российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции.

Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь с нашей стороны нет.