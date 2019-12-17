Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял украинские подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:
- неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела:
- вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- рядом с Шахтой Бутовка – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Павлополь – из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку Широкиного – из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.
“Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения”, – сообщили в пресс-центре.
С начала этого периода, 17 декабря, российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции.
Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь с нашей стороны нет.
- На Донбассе 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получил один украинский военный.