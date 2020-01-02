За прошедшие сутки, 1 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

“Вчера, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этого периода, 2 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.