За прошедшие сутки, 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем;

недалеко от населенного пункта Старогнатовка – из противотанкового гранатомета;

у Васильевки – из стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Широкино – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов.

“Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было”, – сообщили в пресс-центре ООС.

С начала этих суток, 24 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое. Потерь с нашей стороны нет.