Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
- рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем;
- недалеко от населенного пункта Старогнатовка – из противотанкового гранатомета;
- у Васильевки – из стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Широкино – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Новотроицким – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов.
“Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было”, – сообщили в пресс-центре ООС.
С начала этих суток, 24 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое. Потерь с нашей стороны нет.
- 21 декабря российско-оккупационные войска сегодня обстреляли из миномета жилые дома населенного пункта Золотое-4 (Луганская область).