Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил один обстрел по украинским позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие.
Пять обстрелов было зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Орехово – из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов;
- вблизи с Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82мм – по 3 мины;
- неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода, 14 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.