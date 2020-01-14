За прошедшие сутки, 13 января, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов и гранатометов различных систем.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил один обстрел по украинским позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие.

Пять обстрелов было зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово – из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов;

вблизи с Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82мм – по 3 мины;

неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода, 14 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.