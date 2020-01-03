За прошедшие сутки, 2 января, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Два обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Два обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

рядом с Ореховым – из подствольного гранатомета;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

“Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было”, – сообщили в ООС.

С начала этого периода, 3 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского.

Потерь с нашей стороны нет.