Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Два обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Николаевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Два обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- рядом с Ореховым – из подствольного гранатомета;
- в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
“Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было”, – сообщили в ООС.
С начала этого периода, 3 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского.
Потерь с нашей стороны нет.
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