В течение минувших суток, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинцев получили ранения разного уровня сложности, еще один – погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”: около Марьинки, Авдеевки, Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник осуществил четыре обстрела: рядом с Ореховым, Золотым-4, Новотошковским и Луганским.

“Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще один – боевую травму”, – сообщили в пресс-центре.

С начала этих суток, 27 февраля, боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.