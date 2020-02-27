Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Противник обстреливал украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”: около Марьинки, Авдеевки, Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник осуществил четыре обстрела: рядом с Ореховым, Золотым-4, Новотошковским и Луганским.
“Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще один – боевую травму”, – сообщили в пресс-центре.
С начала этих суток, 27 февраля, боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.
- 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
- В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские позиции после атаки оккупантов на Донбассе находятся под контролем войск Украины.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за атаки оккупантов на Донбассе.