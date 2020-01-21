За прошедшие сутки, 20 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб военнослужащий, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

недалеко от населенного пункта Павлополь – из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Марьинкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Опытное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку – Новотроицкого – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Луганским – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

три раза недалеко от населенного пункта Орехово – из гранатометов различных систем и 120-мм минометов противник выпустил 17 мин.

“Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения”, – сообщили в ООС.

С начала этого периода, 21 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.