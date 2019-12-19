Сутки в ООС: один военнослужащий получил ранения

За прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили два обстрела вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

в районе населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили и штабе ООС.

Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб мирный житель.

С начала этого периода, 19 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.