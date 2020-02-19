Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил три обстрела по украинским позициям рядом с Березовым, Широкино, Пищевиком.
19 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
6 раз боевики стреляли около Крымского, 4 раза рядом с Новотошковским, дважды у Орехово, а также дважды у Хутора Вольного и Золотого-4.
Раздавались выстрелы возле Луганского, Новолуганского, рядом с Попасной.
“Вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны”, – сказано в сообщении пресс-центра.
После активных обстрелов противник попросил о “режиме тишины”.
В результате вооруженного противостояния шесть украинских бойцов получили ранения, а один – погиб.
Со стороны противника ранения получили шестеро, а четверо – погибли.
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