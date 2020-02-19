За прошедшие сутки, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза открывали огонь, в том числе и с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, в результате чего шесть украинских военных получили ранения, а один погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил три обстрела по украинским позициям рядом с Березовым, Широкино, Пищевиком.

19 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

6 раз боевики стреляли около Крымского, 4 раза рядом с Новотошковским, дважды у Орехово, а также дважды у Хутора Вольного и Золотого-4.

Раздавались выстрелы возле Луганского, Новолуганского, рядом с Попасной.

“Вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны”, – сказано в сообщении пресс-центра.

После активных обстрелов противник попросил о “режиме тишины”.

В результате вооруженного противостояния шесть украинских бойцов получили ранения, а один – погиб.

Со стороны противника ранения получили шестеро, а четверо – погибли.