Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинцев из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два обстрела по нашим позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- недалеко от населенного пункта Красногоровка – из стрелкового оружия;
- рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. Противник применил минометы калибра 82-мм – 4 мины, станковый противотанковый гранатомет – 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
- 18 января в зоне проведения боевых действий на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.