За прошедшие сутки, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции из запрещенного вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинцев из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела по нашим позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

недалеко от населенного пункта Красногоровка – из стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. Противник применил минометы калибра 82-мм – 4 мины, станковый противотанковый гранатомет – 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.