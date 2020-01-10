Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку с Невельским – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- рядом с Песками – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- у Красногоровки – из стрелкового оружия.
Также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
“Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения”, – сообщили в пресс-центре ООС.
С начала этого периода, 10 января, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников рядом с Марьинкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Потерь с нашей стороны нет.
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.