За прошедшие сутки, 17 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:

дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Травневе – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

в районе населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

“Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил”, – сообщили в пресс-центре .

С начала этого периода, 18 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.