Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:
- дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с населенным пунктом Травневе – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
- в районе населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- рядом с Марьинкой – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.
“Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил”, – сообщили в пресс-центре .
С начала этого периода, 18 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
- На Донбассе 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получил один украинский военный.