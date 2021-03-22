Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что свастика на здании Офиса Президента после акции протеста в субботу появилась уже после ее завершения.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Матвийчук, это явно спланированная провокация, чтобы придать событиям конкретную окраску.

“По сообщениям в Telegram-канале, на здании Офиса Президента была нарисована нацистская символика, которая подпадает под запрет использования символов тоталитарных режимов. Вместе с тем, на момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса Президента зафиксировано не было. Организаторы объявили завершения акции в 20.49. В 21.00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует. Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00 часами. В 21.57 появилось фото в твиттере на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ”, – написала она.

Кроме того, Матвийчук прикрепила к публикации ряд скриншотов, подтверждающих эту информацию.

Так, был опубликован скриншот из трансляции Радио Свобода в 20:30, скриншот из видео мониторов озона в 21:00, фото из Twitter журналиста Стаса Юрченко в 21:57.

Она добавила, что “Озон” в скором времени предоставит подробный отчет по этому делу.