Об этом она написала в Facebook.
По словам Матвийчук, это явно спланированная провокация, чтобы придать событиям конкретную окраску.
“По сообщениям в Telegram-канале, на здании Офиса Президента была нарисована нацистская символика, которая подпадает под запрет использования символов тоталитарных режимов. Вместе с тем, на момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса Президента зафиксировано не было. Организаторы объявили завершения акции в 20.49. В 21.00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует. Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00 часами. В 21.57 появилось фото в твиттере на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ”, – написала она.
Кроме того, Матвийчук прикрепила к публикации ряд скриншотов, подтверждающих эту информацию.
Так, был опубликован скриншот из трансляции Радио Свобода в 20:30, скриншот из видео мониторов озона в 21:00, фото из Twitter журналиста Стаса Юрченко в 21:57.
Она добавила, что “Озон” в скором времени предоставит подробный отчет по этому делу.
- В субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента на улице Банковой в центре Киева прошла акция протеста в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко. При этом были разбиты несколько стекол в дверях Офиса президента и испортив табличку “президент Украины”, где был государственный герб. Теперь фракция “Слуги народа” требует созвать внеочередное заседание ВР для принятия постановления о оценке тех событий, которые произошли под Офисом президента.