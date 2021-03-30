Covid-19 Украина

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Свастику на здании ОП нарисовали после акции за Стерненко, – Нацполиция

Нацистську символіку на будівлі Офісу президента намалювали після закінчення акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка пройшла 20 березня.

Вторник, 30 марта 2021, 22:47

Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, выступая в парламенте, сообщают #Буквы. 

“Относительно свастики на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы”, – сказал Клименко.

Он добавил, что во время акции сторонников Стерненко полиция полностью контролировала ситуацию и готова была вмешаться в любой момент. По его словам, этого не было сделано, чтобы “не попасть на крючок манипуляций и провокаций”.

Глава Национальной полиции заявил, что правоохранители в тот день не допустили столкновений и кровопролития, тем самым “сломав планы” провокаторов, цель которых была показать всему миру, что власть якобы нарушает их право на мирный протест.

Он отметил, что все нарушители закона во время акции на Банковой будут отвечать перед законом – невзирая на их предыдущие достижения.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

  • лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
  • представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
  • ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
  • ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
  • Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

29 марта Ратушного поместили под домашний арест. 

Теги: акция, МВС України, Офис Президента, МВД Украины, Сергей Стерненко, свастика

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