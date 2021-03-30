Свастику на здании ОП нарисовали после акции за Стерненко, – Нацполиция

Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, выступая в парламенте, сообщают #Буквы.

“Относительно свастики на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы”, – сказал Клименко.

Он добавил, что во время акции сторонников Стерненко полиция полностью контролировала ситуацию и готова была вмешаться в любой момент. По его словам, этого не было сделано, чтобы “не попасть на крючок манипуляций и провокаций”.

Глава Национальной полиции заявил, что правоохранители в тот день не допустили столкновений и кровопролития, тем самым “сломав планы” провокаторов, цель которых была показать всему миру, что власть якобы нарушает их право на мирный протест.

Он отметил, что все нарушители закона во время акции на Банковой будут отвечать перед законом – невзирая на их предыдущие достижения.