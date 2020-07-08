Ключевой свидетель на слушаниях по вопросам импичмента президенту Трампу по "украинскому" вопросу подполковник армии США Александр Виндман после имевших место сообщений о давлении заявил, что уходит в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

“Сегодня я официально подал рапорт на увольнение из армии США, структуры, которую я люблю. Мы с семьей ждем начала следующей главы нашей жизни”, – написал Виндман.

“С помощью кампании запугивания и мести президент Соединенных Штатов попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона или приятным президентом. Между чтением клятвы или защитой его карьеры. […] Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры”, — сказал адвокат офицера.

Как сообщил CNN осведомленный источник, после увольнения из Совета национальной безопасности Виндману неоднократно говорили, что он больше не сможет заниматься вопросами, в которых он специализируется, прежде всего – отношениями с Украиной.

Напомним, после того как Виндмана уволили из Белого дома, и он перешел на работу в Пентагон, Трамп заявил, что не мешало бы применить какое-либо дисциплинарное взыскание в отношении военного.