Специальная советница вице-президента США Майка Пенса по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, которая была свидетелем телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, увольняется из Белого дома.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Чиновница приняла решение уволиться на два месяца раньше запланированного.

Теперь она будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил. Она займет должность заместителя советника по внешней политике, и будет курировать вопросы, связанные с войсками США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Во время ноябрьских слушаний в Конгрессе Уильямс утверждала, что во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом четко звучали слова о “деле Burisma”. При этом, в стенограмме упоминаний о ней не было.

Уильямс отметила, что июльский телефонный разговор президентов был “необычным” в сравнении с разговорами Трампа с другими мировыми лидерами по причине того, что в нем “была дискуссия о внутриполитическом американском вопросе”. Помощница Пенса утверждает, что в разговоре упоминалось конкретное дело – относительно компании Burisma.

Что касается телефонного разговора Пенса с Зеленским, который состоялся 18 сентября, Уильямс отказалась давать комментарии, сославшись на то, что это секретная информация. Также она отметила, что 1 сентября, когда Пенс и Зеленский встретились в Варшаве, первым, о чем спросил украинский Президент, была причина задержки военной помощи.

До этого Уильямс давала показания на закрытых слушаниях. Тогда она заявляла, что Трамп настаивал на том, чтобы Украина провела расследование в отношении компании Burisma, а также возможного вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Такие заявления с уст Трампа она посчитала “необычными и неприемлемыми”.