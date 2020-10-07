Компания STS – это международная платформа, помогающая выбрать мебель безупречного качества от европейских фабрик. На сайте Special Trading System, созданном в 2001 году, можно подобрать не только мебельные элементы, но и декор, эксклюзивные осветительные приборы, сантехнику, двери и паркет европейского качества. Особую нишу занимают кухни из Италии.

Итальянские кухни от STS – пример функциональности и изысканности

Мебель итальянских производителей всегда являлась образцом безупречного качества, надежности и красоты. Ее экологическую безопасность обеспечивают натуральные материалы изготовления. Дерево и камень соответствуют последним трендам мебельной моды как с точки зрения дизайна и престижности, так и относительно их эксплуатационной и экологической безопасности. “Теплое” дерево фасадов особенно ощутимо и рельефно воспринимается в ансамбле с “холодным” камнем, обеспечивающем целостность и визуальную безупречность столешницы на протяжении всех лет эксплуатации итальянских кухонь. Они легко очищаются, не деформируются, устойчивы к повышенной влаге и перепадам температуры.

Мебель производства Италии позволяет идеально организовать рабочее место на кухне. Для нее характерен целый ряд преимуществ:

Эргономичность: все гарнитуры отличаются высокой практичностью и продуманным функционалом.

Экологичность: они соответствует европейским стандартам качества и безопасности.

Эстетичность: итальянская кухня гармонично сочетает элегантный дизайн с высоким уровнем качества и современными технологическими новшествами.

Купить элитную мебель из Европы на сайте STS

На веб-площадке STS Corporation можно приобрести не только элитные кухни из Италии, но и безупречную европейскую мебель разного предназначения – от образцов для детской или рабочего кабинета, до уличных элементов или гарнитуров для ванной. Все модели отличает высочайшее качество, надежность и соответствие последним трендам мировой моды. Здесь можно подобрать образцы всех популярных стилей, объединенных инновационными технологиями производства, что обеспечивает их прочность и долговечность.

В каталоге интернет-магазина STS Corporation можно не только приобрести готовую модель или гарнитур, но и заказать мебель, которая будет изготовлена по вашим параметрам на одной из европейских мебельных фабрик.

Цены будут весьма разумны, поскольку корпорация работает напрямую с производителями. STS обеспечит оперативную доставку заказа в Украину за исключением временно оккупированных территорий.