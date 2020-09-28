Об этом изданию TUT.by сообщила помощница писательницы Татьяна. Также белорусская редакция “Радио Свобода” пообщалась с друзьями Алексиевич.
Так, помощница отвергла предположение об эмиграции писательницы и сообщила, что та улетела по своим обычным делам – сначала в Германию, а затем на книжную ярмарку в Швеции и на Сицилию, где ей будут вручать награду.
Кроме того, друзья писательницы сообщили, что она полетела на плановый осмотр к врачу, который давно ее консультирует.
Окружение Алексиевич также заявляет, что она не отказывается от своей деятельности в составе Координационного совета и вернется в Беларусь через месяц.
- Ранее сообщалось, что в Беларуси дипломаты из стран Европы дежурили дома у писательницы Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от возможного задержания.