Об этом изданию TUT.by сообщила помощница писательницы Татьяна. Также белорусская редакция “Радио Свобода” пообщалась с друзьями Алексиевич.

Так, помощница отвергла предположение об эмиграции писательницы и сообщила, что та улетела по своим обычным делам – сначала в Германию, а затем на книжную ярмарку в Швеции и на Сицилию, где ей будут вручать награду.

Кроме того, друзья писательницы сообщили, что она полетела на плановый осмотр к врачу, который давно ее консультирует.

Окружение Алексиевич также заявляет, что она не отказывается от своей деятельности в составе Координационного совета и вернется в Беларусь через месяц.