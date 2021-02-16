Об этом сообщила шеф-редактор издания “Детектор медиа” Наталья Лигачева.

Остапу поддержали 9 членов наблюдательного совета НОТУ. За Максима Кречетова проголосовали 6 членов наблюдательного совета, информирует “Детектор Медиа”.

Секретарем наблюдательного совета НОТУ стал Вадим Миський, который был дважды секретарем наблюдательного совета в первой каденции наблюдательного совета НОТУ. Его кандидатуру поддержали 14 членов наблюдательного совета НОТУ.

Председателя и секретаря наблюдательного совета НОТУ выбрали сроком на два года.

На посту главы наблюдательного совета “Суспильного” Светлана Остапа планирует обучение членов наблюдательного совета для повышения квалификации и изучения опыта ВВС, сообщает “Суспильне”. Также хочет усовершенствовать профильный закон “Об Общественном телевидении и радиовещании Украины” планирует поддерживать и улучшать коммуникацию с политиками и представителями власти и ставит перед собой задачу обеспечить независимость НОТУ.

В заседании приняли участие 15 членов наблюдательного совета НОТУ, двое из них были на заседании в онлайн-режиме и объявляли свой выбор публично. Другие члены НС голосовали, заполняя бюллетени.

Также на заседании присутствовали представители международного сообщества, в частности Офиса Совета Европы, Представительства Евросоюза и посольств, председатель НОТУ Зураб Аласания, члены НОТУ Николай Чернотицкий и Инна Гребенюк, другие члены правления НОТУ приняли участие в заседании в онлайн-режиме.

Светлана Остапа – заместитель шеф-редактора “Детектор медиа”, заслуженная журналистка Украины, член общественного совета при Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики; член общественного совета при Госкомтелерадио, член Комиссии по журналистской этике.

25 марта 2019 ее избрали председателем наблюдательного совета НОТУ, выполняла свои обязанности до 19 января 2021 года.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в процедуру назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Голосованию предшествовала активная дискуссия в чате “слуг народа”, которую удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.