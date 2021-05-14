Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла колишню першу ракетку світу – іспанську тенісистку Гарбіньє Мугурусу та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA1000 у Римі (Італія).

Про це поінформували в пресслужбі Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок завершився із рахунком 6:2; 6:4 на користь українки. Для перемоги над суперницею Світоліній знадобилося 1 година 15 хвилин.

Українська тенісистка зберігала перевагу протягом поєдинку, а в другому сеті виграла п’ять геймів поспіль.

“Я просто намагалася знайти свою хорошу гру, швидко рухатися на корті, а також діяти агресивно. Коли граєш проти тенісисток, які потужно б’ють, проти Квітової, Мугуруси, Соболенко – потрібно грати швидко і намагатися заробляти свої шанси… Мені довелося попрацювати. Мені довелося знайти цю межу, знайти цю хорошу гру”, – зазначила Світоліна після поєдинку.

Dialed-in 🎛️ Two-time champion @ElinaSvitolina secures the last spot in the @InteBNLdItalia quarterfinals with a stunning performance over Muguruza!#IBI21 pic.twitter.com/Ro3D8wk7qN — wta (@WTA) May 13, 2021

Як поінформували у Федерації тенісу України, Світоліна всьоме обіграла Мугурусу.

Згідно з останніми даними в рейтингу WTA, українка наразі займає в ньому шосту позицію, а Мугуруса – 12-ту (у 2019 році вона займала першу позицію в рейтингу).

У чвертьфіналі тенісного турніру в Римі Світоліна зустрінеться на корті з чемпіонкою Ролан Гарроса-2020, полькою Ігою Свьонтек (15 позиція в рейтингу WTA).

Варто зазначити, що Світоліна в 2017 і 2018 роках ставала чемпіонкою змагань у Римі, обігравши в обох фіналах румунку Сімону Галеп. Минулого року українка зупинилася на стадії 1/4 фіналу.