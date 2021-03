Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Украины.

Поединок завершился со счетом 7:6 (7:1); 6:4 в пользу украинки.

“Элина Свитолина обыграла россиянку Екатерину Александрову – 7:6 (7:1), 6:4 в Майами. Победа вывела первую ракетку Украины в четвертый круг”, – отметили в Федерации.

Как информирует профильное издание “Большой теннис Украины”, встреча длилась чуть более 1,5 часов.

В первом сете Свитолина не воспользовалась отрывом в счете 5-3, после чего на тай-брейке записала в свой актив 7 из 8 розыгрышей. Соперницы обменялись брейками в середине второго сета, а в десятом гейме россиянка допустила двойную ошибку.

Для теннисисток это был третий очный поединок. Свитолина побеждала также в двух прошлых матчах с Александровой.

Россиянка в мировом рейтинге занимает 34-е место.

No.5 seed @ElinaSvitolina 🇺🇦 is into the last 16 with a 7-6(1), 6-4 victory over Alexandrova!#MiamiOpen pic.twitter.com/CZOKEO2j4k

— wta (@WTA) March 27, 2021