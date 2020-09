Об этом проинформировали в Федерации тенниса Украины.

В полуфинале украинка в трех сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 6:2; 4:6; 6:4.

Как сообщает издание Хsport, матч, который прерывали из-за дождя, продлился 1 час и 56 минут. Это была вторая встреча теннисисток в карьере. Первый матч в 2018 году в китайском Ухане остался за белоруской.

Таким образом, Свитолина вышла в свой второй в сезоне и 18-й в карьере финал на уровне WTA.

Соперницей украинки в матче за трофей в Страсбурге станет представительница Казахстана, 18-я ракетка мира Елена Рыбакина.

Теннисистки еще не встречались между собой в WTA Туре.

