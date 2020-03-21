Видео опубликовано в совместном Instagram-аккаунте пары.

По сюжету страх заразиться коронавирусом не позволяет Свитолиной и Монфису спокойно открыть холодильник, выпить воды, съесть огурец, сложить пазл или поцеловать друг друга.

В ролике звучит закадровый голос, который постоянно кричит слово “коронавирус”.

 

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🦠 #corona

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Стоит отметить, что ассоциации мужского (ATP) и женского (WTA) тенниса приняли решение отменить все соревнования до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Параллельно были заморожены все рейтинги теннисистов на этот период.

  • Ранее Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис обнародовали видео совместного зажигательного танца.