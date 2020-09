Об этом проинформировали в Федерации тенниса Украины.

В финале украинка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:4; 1:6; 6:2.

Как сообщает издание “Большой теннис Украины”, соперницы провели на корте почти 2 часа. В решающем сете Свитолина со счета 2-2 выиграла 4 гейма подряд и стала победительницей матча.

Для теннисисток это был первый очный поединок.

Стоит отметить, что Свитолина выиграла свой второй титул WTA в сезоне и 15-й в карьере.

Ранее в этом году украинка одержала победу на соревнованиях в Монтеррее, где в финале обыграла Мари Боузкову. Свитолина во второй раз в сезоне одолела соперницу из топ-20 рейтинга (вчера в полуфинале она выиграла у Арины Соболенко).

Призовой фонд турнира в Страсбурге составил 225 тыс. долларов.

2️⃣nd title of the season! 🏆

Spending some quality time with her new 🏆@ElinaSvitolina | #IS20 pic.twitter.com/t3frRU6F9k

— wta (@WTA) September 26, 2020