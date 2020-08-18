Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes.

Об этом сообщается на сайте издания.

Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2020 год.

Украинская теннисистка Свитолина в нем заняла седьмое место с доходом в 6,4 млн долларов.

Стоит отметить, что в список попали девять теннисисток и одна футболистка.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок выглядит следующим образом:

1. Наоми Осака (Япония, теннис). Общий доход составил $37,4 млн, из которых призовые — $3,4 млн, а рекламные контракты — $34 млн.

Как отмечается в публикации, до недавнего времени у Осаки было двойное гражданство. Теннисистка сделала выбор в пользу японского паспорта, чтобы представлять Японию на Олимпиаде 2020 года, которая из-за коронавируса перенесена на следующий год. После отказа от американского гражданства Осака подписала контракты с крупными олимпийскими спонсорами: Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin.

2. Серена Уильямс (США, теннис). Доход составил $36 млн, из которых призовые — $4 млн, а рекламные контракты — $32 млн.

С теннисисткой заключили соглашения на рекламу товаров в соцсетях такие известные бренды, как Nike, Gatorade, Procter & Gamble и Beats. В Twitter, Instagram и Facebook на аккаунты Уильямс подписаны около 40 млн человек. Теннисистка и ее муж Алексис Оганян входят в группу инвесторов, которая летом этого года объявила о создании нового женского футбольного клуба в Лос-Анджелесе. В число инвесторов вошла и 2-летняя дочь пары Олимпия, став самой юной в истории совладелицей спортивного клуба.

3. Эшли Барти (Австралия, теннис). Общий доход составил $13,1 млн, из них призовые — $10,1 млн, а рекламные контракты — $3 млн.

Барти является первой ракеткой мира в одиночном разряде в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации). Первым турниром Большого шлема, на котором теннисистка завоевала победу, стал Открытый чемпионат Франции в 2019 году. После этого она заключила спонсорские соглашения с брендами Fila и Head. Также с Барти сотрудничают ряд других брендов, среди которых Jaguar и Vegemite.

4. Симона Халеп (Румыния, теннис). Доход составил $10,9 млн, в том числе призовые — $6,9 млн и рекламные контракты — $4 млн.

Халеп, являющаяся сейчас второй ракеткой мира, за свою карьеру заработала во время соревнований $36,5 млн. Она занимает четвертую позицию в рейтинге теннисисток с самыми крупными призовыми за карьеру (первое место – у Серены Уильямс, заработавшей $93 млн). Спонсорами Халеп являются известные мировые бренды Nike, Wilson, Hublot и Avon, а также крупные румынские бренды.

5. Бьянка Андрееску (Канада, теннис). Доход составил $8,9 млн, в том числе призовые — $4,9 млн и рекламные контракты — $4 млн.

Андрееску стала первой представительницей Канады, выигравшей турнир Большого шлема (Открытый чемпионат США 2019 года). Благодаря этой победе она получила дополнительные выплаты по спонсорскому контракту с Nike. Также с теннисисткой сотрудничают бренды Rolex, Gatorade и другие.

6. Гарбинье Мугуруса (Испания, теннис). Доход составил $6,6 млн: в том числе призовые — $2,1 млн и рекламные контракты — $4,5 млн.

В 2020 году Мугуруса стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии. Среди спонсоров теннисистки — Adidas, Beats, Rolex, Babolat, производитель солнцезащитных очков Maui Jim и страховая компания Cesar. Спонсорская сделка с Adidas стала одной из крупнейших в истории спорта.

7. Элина Свитолина (Украина, теннис). Доход украинки составил $6,4 млн, из которых призовые — $5,4 млн, а рекламные контракты — $1 млн.

Украинка вышла в полуфиналы Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2019 году. Это позволило ей на некоторое время стать третьей ракеткой мира по версии WTA. У Свитолиной есть спонсорские соглашения с Nike, Wilson, Hublot, производителем вин Damilano Barolo и биологически активных добавок EAFit.

8. София Кенин (США, теннис). Доход составил $5,8 млн: в том числе призовые — $4,8 млн и рекламные контракты — $1 млн.

Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии в январе. В 2019 году она была удостоена награды “Прогресс года” от Женской теннисной ассоциации. Главные спонсоры теннисистки — производитель спортивной одежды Fila и Babolat (компания, специализирующаяся на производстве продукции для большого тенниса).

9. Анжелика Кербер (Германия, теннис). Доход составил $5,3 млн: в том числе призовые — $1,3 млн и рекламные контракты — $4 млн.

С начала 2016 года Кербер выиграла три турнира Большого шлема в одиночном разряде. Самым крупным спонсором теннисистки является компания Adidas (сотрудничают с 2013 году). Среди других спонсоров – Yonex, Generali, Porsche и Lavazza.

10. Алекс Морган (США, футбол). Доход составил $4,6 млн: в том числе призовые — $400 тысяч и рекламные контракты — $4,2 млн.

После Чемпионата мира по футболу среди женщин 2019 года Морган продлила соглашение с Nike, в которое были внесены изменения: спортсменке гарантировали выплаты в течение 18 месяцев, даже если она не участвует в матчах. Сейчас Морган готовится к запуску своей собственной медиакомпании.

При составлении рейтинга и подсчете доходов учитывались призовые на турнирах, бонусы, выплаты по рекламным контрактам и гонорары за публичные выступления, полученные в период с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020 года.