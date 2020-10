Об этом сообщается на Twitter-странице турнира.

Украинская теннисистка относительно легко победила француженку Каролин Гарсия – 6: 1, 6: 3.

Поединок длился 1 час 3 минуты.

Happiness is… 👇@ElinaSvitolina books her spot in the quarter-finals 6-1 6-3 over Garcia.#RolandGarros pic.twitter.com/iIaTDhYvwY

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020