Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Украины.

В четвертьфинале украинка уверенно обыграла латвийку Анастасию Севастову – со счетом 6:3, 6:2.

“Элина Свитолина впервые в своей карьере добралась до стадии полуфинала на супертурнире в Майами. Она более чем уверенно разобралась с неуступчивой Анастасией Севастовой – 6:3, 6:2”, – отметили в Федерации.

Как информирует профильное издание “Большой теннис Украины”, встреча длилась чуть больше часа.

Для соперниц это был четвертый очный поединок. Ранее Свитолина одержала победу в двух встречах с Севастовой, в том числе и в последней игре на турнире в Пекине в 2019 году.

Севастова в мировом рейтинге занимает 57 место.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Свитолина еще не играла в полуфинале теннисных турниров, потерпев поражения в четвертьфинале в Дохе, Абу-Даби и Мельбурне.

В полуфинале украинка сыграет против действующей первой ракетки мира Эшли Барти.

Турнир в Майами относится к одной из самых престижных серий в женском теннисе. Призовой фонд соревнований Miami Open составляет $ 3,26 млн.

Into her first #MiamiOpen semifinal! ✨

The No.5 seed @ElinaSvitolina secures her spot after defeating Sevastova, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/yo3lNPwW6y

— wta (@WTA) March 31, 2021