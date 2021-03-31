Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Украины.
В четвертьфинале украинка уверенно обыграла латвийку Анастасию Севастову – со счетом 6:3, 6:2.
“Элина Свитолина впервые в своей карьере добралась до стадии полуфинала на супертурнире в Майами. Она более чем уверенно разобралась с неуступчивой Анастасией Севастовой – 6:3, 6:2”, – отметили в Федерации.
Как информирует профильное издание “Большой теннис Украины”, встреча длилась чуть больше часа.
Для соперниц это был четвертый очный поединок. Ранее Свитолина одержала победу в двух встречах с Севастовой, в том числе и в последней игре на турнире в Пекине в 2019 году.
Севастова в мировом рейтинге занимает 57 место.
Стоит отметить, что в текущем сезоне Свитолина еще не играла в полуфинале теннисных турниров, потерпев поражения в четвертьфинале в Дохе, Абу-Даби и Мельбурне.
В полуфинале украинка сыграет против действующей первой ракетки мира Эшли Барти.
Турнир в Майами относится к одной из самых престижных серий в женском теннисе. Призовой фонд соревнований Miami Open составляет $ 3,26 млн.
Into her first #MiamiOpen semifinal! ✨
The No.5 seed @ElinaSvitolina secures her spot after defeating Sevastova, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/yo3lNPwW6y
— wta (@WTA) March 31, 2021
- Ранее Элина Свитолина уверенно обыграла россиянку Екатерину Александрову и вышла в четвертый круг турнира WTA в Майами (США).
- Элина Свитолина вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes.
- Элина Свитолина также вошла в ТОП-10 лучших теннисисток мира за последнее десятилетие по версии Всемирной теннисной ассоциации.