Первая ракетка Украины, пятая ракетка мира Элина Свитолина выиграла выставочный турнир Bett1 Aces, который проходил в Берлине (Германия).

Об этом проинформировали в Федерации тенниса Украины.

В финальной встрече, которая была перенесена со среды на пятницу из-за дождя, украинка переиграла чешку Петру Квитову (№12 в рейтинге WTA).

Украинка победила со счетом 3:6; 6:1; 10:5.

“Элина Свитолина выиграла выставочный турнир в Германии, одержав в финале победу над неудобной для себя соперницей Петрой Квитовой – 3:6; 6:1; 10:5”, – отмечается в сообщении.

В Федерации уточнили, что на профессиональной арене чешская теннисистка выиграла у Свитолиной семь матчей из девяти, которые они сыграли друг против друга.

Как сообщает издание Хsport, игра началась удачно для украинки, но впоследствии она проиграла три подряд своих подачи и вместе с ними первый сет. Вторая партия осталась за Свитолиной.

В решающем сете украинка сразу повела в счете и не упускала преимущество до победы.

🏆 ¡Triunfo para Svitolina en la final de Berlín 🎾 La ucraniana supera a Kvitova (6-3, 1-6 y 5-10) 📺🖥📱 El mejor tenis, en @Eurosport_ES 1⃣ pic.twitter.com/l3Lh0MfiCN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 17, 2020

Стоит отметить, что Свитолина выиграла первый турнир после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Кроме того, украинка прервала семиматчевую серию поражений от Квитовой, одержав над ней первую победу с 2014 года.