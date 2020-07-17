Об этом проинформировали в Федерации тенниса Украины.
В финальной встрече, которая была перенесена со среды на пятницу из-за дождя, украинка переиграла чешку Петру Квитову (№12 в рейтинге WTA).
Украинка победила со счетом 3:6; 6:1; 10:5.
“Элина Свитолина выиграла выставочный турнир в Германии, одержав в финале победу над неудобной для себя соперницей Петрой Квитовой – 3:6; 6:1; 10:5”, – отмечается в сообщении.
В Федерации уточнили, что на профессиональной арене чешская теннисистка выиграла у Свитолиной семь матчей из девяти, которые они сыграли друг против друга.
Как сообщает издание Хsport, игра началась удачно для украинки, но впоследствии она проиграла три подряд своих подачи и вместе с ними первый сет. Вторая партия осталась за Свитолиной.
В решающем сете украинка сразу повела в счете и не упускала преимущество до победы.
🏆 ¡Triunfo para Svitolina en la final de Berlín
🎾 La ucraniana supera a Kvitova (6-3, 1-6 y 5-10)
📺🖥📱 El mejor tenis, en @Eurosport_ES 1⃣ pic.twitter.com/l3Lh0MfiCN
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 17, 2020
Стоит отметить, что Свитолина выиграла первый турнир после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Кроме того, украинка прервала семиматчевую серию поражений от Квитовой, одержав над ней первую победу с 2014 года.
- Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в ТОП-10 лучших теннисисток мира по версии Всемирной теннисной ассоциации.
- В марте Элина Свитолина вернулась в ТОП-5 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).