Сегодня, 24 августа, Украина будет праздновать 29-ю годовщину своей независимости. Мировые лидеры и Папа Римский Франциск поздравили Украину и украинцев с этим праздником.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем поздравлении народу Украины, направленном на имя президента Владимира Зеленского, отметил вызовы, которые переживает Украина и мир в этом году, отметив важность мирных инициатив руководства государства и противостояние пандемии COVID-19.

Дональд Трамп также подчеркнул, что США продолжают неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

“Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей цветущей демократии. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев – как в правительстве, бизнесе, так и в гражданском обществе, – чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают зарубежные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины”, – отметил президент Соединенных Штатов.

Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении пожелал украинскому народу процветания и мира.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках стабильного политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в рамках международно признанных границ.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан Украины с Днем Независимости от имени немецкого народа.

“Германия и в дальнейшем будет действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины”, – сказано в письме Франка-Вальтера Штайнмайера.

Принимая во внимание большие вызовы, стоящие перед Украиной, президент Германии пожелал Владимиру Зеленскому и украинскому народу “большой силы и мужества, чтобы поддерживать друг друга, осуществить необходимые шаги в реформах и преодолеть последствия пандемии COVID-19”.

Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал президенту Украины и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Владимиром Зеленским Донбасс, также передала Главе Украинского государства наилучшие пожелания ко Дню Независимости.

“С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это трудное время”, – говорится в поздравлении Королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Республики Польша Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал Главе Украинского государства единства и мира.

Президент Венгрии Янош Адер в своем поздравлении отметил, что Венгрия одной из первых признала независимость Украины и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства в контексте совместных европейских ценностей.

Президент Словакии Зузана Чапутова направила президенту Украины видеообращение с поздравлениями по случаю Дня Независимости, в котором пожелала украинскому народу силы и решимости.

Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня Независимости Украины направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с искренними пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному украинскому народу – устойчивого прогресса и процветания.

Также с национальным праздником Украину поздравили президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.