За чуть более, чем 40 лет мировые популяции диких животных сократились на 68 %.

Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) Живая природа 2020.

В докладе говорится о сокращения популяции более 4392 видов млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных в период с 1970 по 2016 год.

Отмечается, что регионы Латинской Америки и Карибского бассейна являются наиболее пострадавшими регионами мира, где в среднем наблюдается снижение на 94 %.

Ключевыми причинами таких изменений являются преобразование пастбищ, саванн, лесов и водно-болотных угодий, чрезмерная эксплуатация дикой природы, внедрение неместных видов и изменение климата.

По данным Всемирного фонда дикой природы, разрушение экосистем сейчас угрожает исчезновению примерно 1 млн видов (500 000 животных и растений, а также 500 000 насекомых) в ближайшие десятилетия и столетия.