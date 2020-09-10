Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) Живая природа 2020.
В докладе говорится о сокращения популяции более 4392 видов млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных в период с 1970 по 2016 год.
Отмечается, что регионы Латинской Америки и Карибского бассейна являются наиболее пострадавшими регионами мира, где в среднем наблюдается снижение на 94 %.
Ключевыми причинами таких изменений являются преобразование пастбищ, саванн, лесов и водно-болотных угодий, чрезмерная эксплуатация дикой природы, внедрение неместных видов и изменение климата.
По данным Всемирного фонда дикой природы, разрушение экосистем сейчас угрожает исчезновению примерно 1 млн видов (500 000 животных и растений, а также 500 000 насекомых) в ближайшие десятилетия и столетия.
- Ранее сообщалось, что кораллы в Большом Барьерном рифе в Австралии за последние пять лет в третий раз подверглись масштабному обесцвечиванию.
- Ранее сообщалось, что ведущие экологи мира ставят под угрозу исчезновения такие популярные места для путешествий, как Большой Барьерный риф, острова Кирибати в Тихом океане и архипелаг Галапагос.