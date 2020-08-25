Вопреки санкциям США и Евросоюза, компании с мировым именем продолжают покупать продукцию холдинга UBC Group, производственные мощности которого находятся в Крыму.

Об этом говорится в материале «Цензор.net» «Переклейка этикеток,” слепота “и контрабанда: Как международные компании обходят “крымские санкции».

Издание напоминает, что 30 июля 2014 было принято решение Евросоюза о запрете импорта крымских товаров, не имеющих украинской лицензии. Эти меры касаются граждан ЕС и компаний, основанных в ЕС. США ввели такой запрет в декабре 2014 года. Соответствующее постановление украинского правительства действует с 16 января 2016 года.

Вопреки этому, харьковская компания «UBC Group не только не остановила производство на оккупированной территории, но и увеличивает свою производительность, наращивает мощности, активно сотрудничает с оккупационными властями, финансируя их, выплачивая налоги оккупантам», – говорится в материале.

По официальным данным на сайте UBC Group, продукцию поставляют международным компаниям AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Carlsberg, Efes.

Как говорится в расследовании, продажа оборудования осуществляется через две компании: ООО ТД “Холодильное оборудование” и ООО “Ю Би Си КУЛ-Б”, зарегистрированные в Белгородской области. На оборудовании, которое поставляется, указывается юридический адрес и не указывается реальный адрес производственных мощностей, находящихся на санкционной территории.

Журналисты приводят данные Google Maps из России, вызывающие сомнения, что мощности по производству находятся по указанному адресу. Также в материале приводятся данные судебного иска о поставках оборудования в Казахстан, где указано, что в Белгородскую область его везут из Крыма.

Журналисты проанализировали таможенные реестры Украины и нашли еще один путь экспорта в Европу санкционного оборудования. «В таможенных реестрах Украины по 2019 есть поставки оборудования по факту из оккупированного Крыма в адрес двух украинских контрагентов ООО ГРИН КУЛ (это новый завод UBC Group в Виннице) и ЧАО” УКСНАБ “(основная компания UBC Group, которая является владельцем крымского завода)», – говорится в материале.

Как свидетельствуют документы, таким образом осуществляется экспорт товаров из оккупированного Крыма в страны ЕС для международной пивоваренной корпорации Anheuser-Busch InBev, которая является одним из крупнейших производителей пива в мире (доля на мировом рынке оценивается в 28%).

Напомним, крымский завод “УКснаб”, принадлежащий харьковскому холдингу UBC Group, построен в начале 2000-х. До недавнего времени “УКснаб” производил более 140 серийных изделий, занимая около 13% мирового рынка с выручкой почти 100 млн долларов США в год. 25% акций предприятия принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.