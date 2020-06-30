Об этом сообщила пресс-служба банка.

На этом посту Банерджи будет руководить сотрудничеством Банка с правительствами и партнерами в трех странах. Он также возглавит согласование и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и определит будущие направления программ.

Кроме того, он будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

До назначения на эту должность Банерджи был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского Союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой Банка в странах-членах ЕС. В прошлом он также был старшим директором Всемирного банка и руководителем департамента глобальной практики по вопросам труда, социальной защиты и пенсионных систем.

До работы во Всемирном банке с 1998 года, Банерджи преподавал в Центре развития экономики при Уильямс Колледже, штат Массачусетс (США), где, среди прочего, возглавлял аспирантскую программу экономического факультета. Он также преподавал в Пенсильванском университете (США). Банерджи имеет научные степени магистра и PhD экономики от Пенсильванского университета (США) и степень бакалавра экономики от Университета Дели (Индия).