Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

“Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке”, – говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

“Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными”, – добавил он.

🇺🇦’ll receive from the @WorldBank $100 mln to restore the economies of the contact line territories. Grateful to @DavidMalpassWBG & @ArupBanerji for supporting the 🇺🇦’s territorial integrity. Wе’ll do our best to make citizens feel safe & regions to become prosperous & develop.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020