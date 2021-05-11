Світовий банк виділить Україні $90 млн на програму вакцинації від COVID-19

Про це повідомила пресслужба Світового банку.
“Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин, зокрема, і в рамках глобальної ініціативи COVAX. Україна вже розпочала вакцинацію пріоритетних груп населення, але важливою метою на даному етапі є також прискорення темпів вакцинації зі збереженням фокусу на особах, в групі високого ризику заразитись та розвитку ускладнень від COVID-19”, – заявив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Зазначається, що проєкт також допоможе покращити інфраструктуру для зберігання та логістики вакцин від коронавірусу.
“Сюди входить організація надання послуг, відшкодування витрат за вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ системи, та проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію”, – пояснили в СБ.
У Світовому банку додали, що в рамках проекту Національна служба здоров’я України отримає відшкодування здійснених видатків на вакцинацію 10 млн українців.
“У рамках проєкту відшкодовуватимуться здійснені видатки НСЗУ на вакцинацію 10 мільйонів осіб та забезпечуватиметься ефективне адміністрування вакцинації пріоритетних груп населення як визначено в Дорожній карті з впровадження вакцинації від COVID-19 в Україні”, – йдеться у повідомленні.
Світовий банк вже виділяв Україні $57 мільйонів на боротьбу із коронавірусом: у квітні 2020 року $35 мільйонів, а потім ще $22 мільйони (на ці кошти, зокрема, закупили обладнання лабораторіям для розширення тестування).
24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).