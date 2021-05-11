Світовий банк виділить Україні $90 млн на програму вакцинації від COVID-19

Світовий банк затвердив проєкт "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" на суму $90 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба Світового банку.

“Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин, зокрема, і в рамках глобальної ініціативи COVAX. Україна вже розпочала вакцинацію пріоритетних груп населення, але важливою метою на даному етапі є також прискорення темпів вакцинації зі збереженням фокусу на особах, в групі високого ризику заразитись та розвитку ускладнень від COVID-19”, – заявив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Зазначається, що проєкт також допоможе покращити інфраструктуру для зберігання та логістики вакцин від коронавірусу.

“Сюди входить організація надання послуг, відшкодування витрат за вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ системи, та проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію”, – пояснили в СБ.

У Світовому банку додали, що в рамках проекту Національна служба здоров’я України отримає відшкодування здійснених видатків на вакцинацію 10 млн українців.

“У рамках проєкту відшкодовуватимуться здійснені видатки НСЗУ на вакцинацію 10 мільйонів осіб та забезпечуватиметься ефективне адміністрування вакцинації пріоритетних груп населення як визначено в Дорожній карті з впровадження вакцинації від COVID-19 в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Світовий банк вже виділяв Україні $57 мільйонів на боротьбу із коронавірусом: у квітні 2020 року $35 мільйонів, а потім ще $22 мільйони (на ці кошти, зокрема, закупили обладнання лабораторіям для розширення тестування).