Всемирный банк в рамках "ковидного" кредита на сумму 300 млн долларов выделит Украине первый транш еще до конца года. Речь идет о сумме в 170 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Сегодня, 14 декабря, между Украиной и МБРР подписано Соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекту” Модернизация системы социальной поддержки населения Украины “.Минфин в сотрудничестве с Минсоцполитики приложили все усилия для подготовки Соглашения в кратчайшие сроки, благодаря которой Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США, 170 из которых – уже до конца текущего года “, – говорится в сообщении.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что поддержка Всемирного банка и оперативное принятие важных решений дает надежду на продолжение сотрудничества.

“Подписание Соглашения о Втором дополнительном финансировании для проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины” является логическим завершением года, в котором Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19. Главная цель – это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19 “, – сказал Марченко.

Это будет второе дополнительное финансирование проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”, который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит 750 млн долларов США. Проект направлен на улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.