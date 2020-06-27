Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 350 млн долларов США на поддержку реформ для экономического восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Основные реформы, которые поддерживаются в рамках первого займа на политику развития, включают:

укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;

поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;

усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

“В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 млн долларов США на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленным для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенным шагам, предпринятым для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста”, – отметил новоназначенный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.